Zaubertor und nächster Elfer-Krimi! Bayern-Star jubelt

In einem vogelwilden Spiel mit je 16 Torschüssen auf beiden Seiten ging Kanada früh durch Jacob Shaffelburg (13.) in Führung. Der 24-Jährige ist der erste von insgesamt 42 Spielern aus der US-Liga MLS in den Kadern der 24 Teilnehmer, der im Turnier traf. Zudem war es erst der zweite Turniertreffer für das Team des ehemaligen Leipzig-Trainers Jesse Marsch.

Rondón trifft traumhaft und bricht Rekord

Während mit Argentinien gegen Kanada das erste Halbfinale am Dienstag in East Rutherford vor den Toren New Yorks bereits feststeht, sucht die zweite Vorschlussrundenpartie am Mittwoch in Charlotte noch ihren Protagonisten. Und die kommen aus den Samstagsduellen zwischen Kolumbien und Panama sowie Uruguay und Brasilien.