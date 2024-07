Nach Einlass-Chaos: Hard Rock Stadium weist Vorwürfe zurück

Das Hard Rock Stadium habe "in seiner 37-jährigen Geschichte Hunderte von Weltklasse-Veranstaltungen sicher beherbergt", schrieb das Management des Stadions in einer Erklärung: "Bei jeder dieser Veranstaltungen war die Sicherheit eine gemeinsame Anstrengung des Veranstalters, der örtlichen Strafverfolgungsbehörden und des Veranstaltungsorts." Die Sicherheitsempfehlungen der CONMEBOL seien "während des gesamten Turniers" umgesetzt und sogar "übertroffen" worden.

Dennoch hatten sich am Sonntag vor dem Finale zwischen Argentinien und Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) am Einlass des Stadions, das in zwei Jahren zu den Spielorten der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanda zählt, chaotische Szenen abgespielt. Das Spiel war mit einer 82-minütigen Verspätung angepfiffen worden.