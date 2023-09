DFB-Frauen: Gerücht um Kuntz aufgetaucht!

Der Knoten ist geplatzt , jetzt soll auch die Hängepartie um die Zukunft der Fußball-Bundestrainerin bald ein Ende finden. „Es ist für uns alle keine schöne Situation, dass man keine Gewissheit hat“, sagte Mittelfeldspielerin Lena Lattwein nach dem 4:0 (2:0) gegen Island am Dienstagabend in Bochum.

Sprich: Vor den nächsten Olympia-Qualifikationsspielen in der Nations League am 27. Oktober gegen Wales in Sinsheim und am 31. Oktober auf Island sollte geklärt sein, wie es mit der erkrankten Martina Voss-Tecklenburg weitergeht.