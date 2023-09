Popp über DFB-Zukunft: "Entscheidung noch nicht getroffen"

„Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Ich will jetzt erst mal der Mannschaft helfen, die Spiele zu gewinnen“, sagte die 32-Jährige vor dem Nations-League-Auftakt der DFB-Frauen am Freitag (18.00 Uhr) in Dänemark.

Vier Tage später geht es mit dem Heimspiel in Bochum gegen Island (18.15 Uhr) weiter. Im neuen Wettbewerb werden die zwei europäischen Tickets für Olympia 2024 in Paris ausgespielt. „Antreiben und helfen“ möchte die 131-malige Nationalspielerin Popp in der schwierigen Situation, in der die Vize-Europameisterinnen gerade stecken: „Alles was danach kommt, wird man dann sehen.“