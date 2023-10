Heilsbringer Hrubesch? So kann ein Verband auf Dauer nicht arbeiten! Kommentar

Der Deutsche Fußball-Bund ist in einer schwierigen Lage, mal wieder. Weil Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg krankgeschrieben ist, stockt die notwendige Aufarbeitung der WM mit dem historischen Vorrunden-Aus. Der Verband will seine kranke Mitarbeiterin schützen, was richtig und wichtig ist. Gleichzeitig drängt im sportlichen Wettbewerb die Zeit. Denn das Team möchte sich über die Nations League für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren.