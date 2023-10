Prinz verlässt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Prinz habe das Gefühl, dass die Mannschaft einen Neustart benötige, um wieder zu ihren Stärken finden zu können. "Ich sehe hier so viel Potenzial, tolle Menschen und spielerische Fähigkeiten. Für die bevorstehenden großen Aufgaben wünsche ich dem Team von Herzen viel Erfolg", sagte sie in der Pressemitteilung.

Die Frauen-Nationalmannschaft spielt am 27. Oktober (17.45 Uhr/ARD)in Sinsheim in der Nations League gegen Wales und trifft am 31. Oktober in Reykjavik auf Island.