Frohms schwärmt von Hrubesch: "Hat uns Spaß zurückgegeben"

„Er hört gut zu und will wissen, was wir brauchen, um top performen zu können. Seine lockere Art ist fast schon großväterlich, sie fängt vieles auf. Es hat uns den Spaß zurückgegeben“, sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg im FAZ -Interview.

Mit Hrubesch (72) kämpfen die Vize-Europameisterinnen in der Nations League um ein Ticket für Olympia 2024.

„Von unserer Seite ist viel Dankbarkeit dabei: Wir wollen ihm für seinen Einsatz etwas zurückgeben“, erklärte Frohms vor dem Showdown gegen Tabellenführer Dänemark am Freitag in Rostock und dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag beim Schlusslicht Wales.