Hrubesch lässt T-Frage offen: "Qual der Wahl"

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat vor den entscheidenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen offengelassen, ob Merle Frohms beim Comeback nach Gehirnerschütterung gleich wieder im Tor stehen wird. „Das wird sich im Training zeigen“, sagte Hrubesch bei einer digitalen Medienrunde: „Wir wissen, dass Merle gesetzt ist, sie hat in Wolfsburg auch schon wieder gespielt. Ich denke mal, da habe ich die Qual der Wahl.“

Die etatmäßige Nummer eins wurde bei den Siegen gegen Wales (5:1) und auf Island (2:0) Ende Oktober durch Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) vertreten. "Sie hat es gut gespielt. Wir werden einfach mal sehen, wie das Training jetzt aussieht", erklärte der 72-Jährige vor den finalen Gruppenspielen der Olympia-Qualifikation am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock gegen Dänemark und vier Tage später in Swansea gegen Wales (19.30 Uhr/sportschau.de).