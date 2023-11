Nach Wechsel: Nüsken erkennt Unterschiede in englischer Liga

Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat nach ihrem Wechsel zum FC Chelsea gewisse Abweichungen zwischen der Bundesliga und der englischen Super League ausgemacht. "Für mich war der größte Unterschied das Tempo. Es geht nur auf und ab. In Deutschland war es doch organisierter", sagte die 22-Jährige am Dienstag. Zudem seien die Rahmenbedingungen anders: "In der ganzen englischen Liga existieren Bedingungen, die es in der Bundesliga nur in Topmannschaften gibt."