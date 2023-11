Training bei Hansa: Schnee zwingt DFB-Frauen zum Umzug

Die deutschen Fußballerinnen haben in der Vorbereitung auf ihren Olympia-Showdown mit den Witterungsbedingungen an der Ostsee zu kämpfen. Weiterer Neuschnee über Nacht sorgte dafür, dass das DFB-Team für das Training am Mittwochnachmittag zum Zweitligisten Hansa Rostock ausweichen musste. Am Vortag hatte die Auswahl von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch auf dem Gelände des SV Wittenbeck ohne Rasenheizung auf einer dichten Schneedecke trainiert.