Für DFB-Frauen geht es um alles: „Ich will nicht, dass es Horsts letztes Spiel ist"

Ein Sieg im kleinen Finale der Nations League in den Niederlanden am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1) soll die Zusammenarbeit mit dem Interims-Bundestrainer verlängern. Nur so löst die DFB-Auswahl noch ein Ticket für die Sommerspiele in Paris. „Ich will nicht, dass es Horsts letztes Spiel ist. Wir wollen unbedingt gewinnen, damit wir mit ihm zusammen Olympia machen können“, sagte Brand.