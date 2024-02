"Gute Chance": Hrubesch vor Olympia-Showdown zuversichtlich

Horst Hrubesch will mit den deutschen Fußballerinnen bei der Finalrunde um Olympia gleich den ersten Matchball in Frankreich nutzen. „Alles andere macht keinen Sinn. Ich sage ja auch immer, es macht keinen Sinn, mit dieser Qualität ein Spiel zu verlieren“, sagte der Interimsbundestrainer nach der Trainingseinheit am Dienstag auf dem DFB-Campus: „Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen, dann haben wir eine gute Chance.“