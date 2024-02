Olympia-Quali: Neuendorf und Rettig begleiten DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen erhalten bei ihrem Olympia-Showdown in Frankreich Unterstützung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und -Geschäftsführer Andreas Rettig. Das Duo wird zum Nations-League-Halbfinale am Freitag (21.00 Uhr/ARD) nach Lyon reisen, wie der Deutsche Fußball-Bund dem SID am Mittwoch bestätigte.