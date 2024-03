Wück als Schlagerfan: "Dann ging er aus sich heraus"

Christian Wück stand schon zu Beginn seiner Trainerlaufbahn für höchste Professionalität - feiern konnte der künftige Bundestrainer der DFB-Frauen aber auch. "Wenn Schlagermusik lief, dann ist er aus sich herausgegangen", berichtete Kevin Lucius, bei Wücks überhaupt erster Trainerstation von 2004 bis 2006 in der Westfalenliga beim SV Enger-Westerenger Spieler unter dem Franken, im SID-Gespräch.

So hätten unter anderem die Anfänge von Helene Fischer bei Wück für große Begeisterung gesorgt. Damit dürfte der neue Hoffnungsträger bei den deutschen Fußballerinnen einen Nerv treffen, so gelten etwa auch Kapitänin Alexandra Popp oder Torhüterin Merle Frohms als Fans der Musikrichtung. Das jüngst errungene Olympia-Ticket hatte das Team unter anderem lautstark mit Schlager-Hits gefeiert.

"Ansonsten hat man damals gemerkt, dass er aus dem Profibereich kam und sich etwas an die neue Umgebung gewöhnen musste", erinnerte sich Lucius. Wück hatte seine Profikarriere wegen Knieproblemen bereits mit 29 Jahren beendet und schließlich seine ersten Schritte als Cheftrainer beim damaligen Fünftligisten in NRW gemacht, ehe es ihn über verschiedene Vereinstationen in den U-Bereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führte.