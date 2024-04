DFB-Frauen starten mit Berger statt Frohms im Tor

Horst Hrubesch nimmt im zweiten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Island einen Wechsel im Tor vor. Statt der etatmäßigen Nummer eins Merle Frohms (VfL Wolfsburg) steht Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) in Aachen in der Startelf.

Laut einer DFB-Sprecherin war die Rotation vorab so geplant, demnach solle jede Nationaltorhüterin als Vorbereitung für die Olympischen Spiele (24. Juli und 11. August) Einsatzzeit erhalten. Zudem nahm der Interims-Bundestrainer nach dem 3:2 in Österreich am Freitag zwei weitere Wechsel in seiner Anfangsformation vor.