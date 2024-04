EM-Quali als Olympia-Casting: "Der Druck ist da"

Für die deutschen Fußballerinnen ist der Konkurrenzkampf um die raren Kaderplätze bei den Olympischen Spielen bereits entbrannt. „Es ist jetzt eine Vorbereitung auf Olympia. Die Zeit will jede Spielerin nutzen, sich zu zeigen“, sagte Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea vor dem Auftakt der EM-Qualifikation in Österreich am Freitag (20.30 Uhr): „Letztendlich wird Horst Hrubesch dann die Entscheidung treffen. Aber der Druck ist da, klar.“