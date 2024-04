Gwinn führt DFB-Frauen gegen Österreich als Kapitänin an

Giulia Gwinn wird die deutschen Fußballerinnen in Abwesenheit von Alexandra Popp zum Start der EM-Qualifikation in Österreich als Kapitänin anführen.

Stellvertretende Spielführerin ist Lena Oberdorf, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor der Partie in Linz am Freitag (20.30 Uhr/ARD) bekannt gab.

Gwinn: „Möchte Verantwortung übernehmen“

Mittelfeldspielerin Oberdorf (22/VfL Wolfsburg) gehört als feste Größe im Zentrum bereits seit längerem dem Mannschaftsrat an.

Popp verpasst wie Abwehrchefin Marina Hegering die Spiele der DFB-Frauen in Linz sowie am Dienstag (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen gegen Island verletzungsbedingt.