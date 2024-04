Hendrich freut sich auf "Heimspiel" in Aachen

Der persönliche Fanklub auf der Tivoli-Tribüne ist Kathrin Hendrich gewiss. „Aachen ist nicht weit von meinem Heimatort Eupen entfernt, von daher werden viele Freunde und auch die Familie im Stadion sein“, sagte die Fußball-Nationalspielerin (32) voller Vorfreude auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Island am Dienstag (18.10 Uhr/ZDF).

Mehr als 14.000 Fans werden erwartet, wenn die Auswahl von Horst Hrubesch nach dem 3:2 in Österreich den nächsten Pflichtsieg für die Teilnahme an der EM 2025 in der Schweiz anpeilt. Die Gruppenersten und -zweiten lösen die direkten Tickets für die EURO, die Dritt- und Viertplatzierten müssen den Umweg über die Play-offs nehmen.