Hrubesch neckt und mahnt: DFB-Frauen müssen "souveräner" werden

Horst Hrubesch war zu Späßen aufgelegt, ärgerte Doppelpackerin Lea Schüller in der Interviewzone - seine Analyse aber formulierte er gewohnt direkt. "Da müssen wir hinkommen, dass es noch souveräner, noch klarer, noch deutlicher wird", sagte der größtenteils aber zufriedene Interims-Bundestrainer nach dem 3:1 (3:1) gegen Island in zweiten EM-Qualifikationsspiel.

Mit sechs Punkten übernahmen die Vize-Europameisterinnen am Dienstagabend die Führung in Gruppe A4. Vier Tage nach dem glücklichen 3:2 in Österreich lief es beim Heimsieg in Aachen deutlich besser, doch es bleibt mit Blick auf das Medaillenziel bei den Olympischen Spiele noch ordentlich Luft nach oben.