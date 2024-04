Hrubesch warnt vor Island: "Alles investieren"

Voller Fokus, weniger Drama: Im Heimspiel gegen Island peilen die deutschen Fußballerinnen den nächsten Pflichtsieg in der EM-Qualifikation an. „Wir haben sie schon gespielt, wir wissen auch, dass es kein Selbstgänger ist. Man muss schon alles investieren, was man hat“, mahnte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch vor der Begegnung am Dienstag (18.10 Uhr) in Aachen.