Popp-Nachfolge: Schüller wird "niemals Kapitänin"

Zunächst einmal steht für die DFB-Frauen der Start in die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz an. Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) treten die Vize-Europameisterinnen in Linz gegen Österreich an, vier Tage später geht es in Aachen gegen Island (18.10 Uhr/ZDF) weiter.