Schüller hofft auf Olympia-Rendezvous in Marseille

Die Olympia-Auslosung hat Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller eine glückliche Konstellation beschert. Da die ersten beiden Gruppenspiele der DFB-Frauen in Marseille stattfinden, hat die Stürmerin im Falle einer Nominierung bei der Medaillenjagd ihre Partnerin Lara Vadlau in nächster Nähe.

„Wir sehen uns sehr, sehr wenig, nur grob 100 Tage im Jahr. Lara ist viel unterwegs und trainiert hart, um sich bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten“, berichtete Schüller, die sich aktuell mit dem Nationalteam auf den Start in die EM-Qualifikation am Freitag (20.30 Uhr) in Österreich vorbereitet.