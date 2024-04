Vor Österreich-Spiel: Vereinskolleginnen necken DFB-Frauen

Ein wenig "Trash Talk" musste vor dem Nachbarschaftsduell mit den österreichischen Vereinskolleginnen natürlich schon sein. "Man hat sich schon im Vorfeld geneckt", verriet Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun über Sticheleien bei Eintracht Frankfurt in der Zeit zwischen Auslosung und dem Start der DFB-Frauen in die EM-Qualifikation in Linz.