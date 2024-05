DFB-Frauen vor Pajor gewarnt: "Eiskalt vor dem Tor"

Alle Augen auf Ewa Pajor: Der Fokus der deutschen Abwehr soll im Duell mit Polen vor allem der Bundesliga-Torschützenkönigin gelten. „Wir wissen, dass sie eine schnelle Spielerin ist, die in der Technik ihre Stärken hat, was sie dann natürlich auch unschlagbar macht“, sagte Fußball-Nationalspielerin Sarai Linder (TSG Hoffenheim) vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.30 Uhr) in Rostock.

Am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) steigt bereits das Rückspiel in Polen, die deutsche Auswahl kann in Gdynia nach den Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) im Idealfall das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz lösen. Zugleich dienen die Pflichtaufgaben zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele (25. Juli bis 11. August) in Frankreich.