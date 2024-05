Hrubesch: Quali-Spiele "klare Vorbereitung für Olympia"

Die ersten beiden Qualispiele hat Deutschland gewonnen, am 31. Mai (20.30 Uhr) in Rostock und vier Tage später in Gdynia geht es jeweils gegen Polen. "Wir haben gut begonnen, es wird wichtig, dass wir von Anfang an gegen Polen Vollgas geben und beide Spiele gewinnen", betonte Hrubesch. Vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris (25. Juli bis 11. August) stehen noch die Partien auf Island (12. Juli) und in Hannover gegen Österreich (16. Juli) an.