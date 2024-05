Kaum Sommerpause für DFB-Frauen: "Kopf mal frei bekommen"

Der dritte Turniersommer in Serie ist ein kniffliger Spagat, die Erholung soll trotzdem nicht zu kurz kommen. „Beim Urlaub geht es darum, den Kopf mal frei zu bekommen, ganz andere Reize zu setzen und für ein, zwei Wochen nicht an Fußball zu denken“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl (FC Bayern) bei einer DFB-Medienrunde in Frankfurt/Main.

Dort bereiten sich die Vize-Europameisterinnen eine Woche nach Ende der Bundesliga-Saison auf den Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen Polen am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und vier Tage darauf in Gdynia vor.