Letztes Casting für DFB-Frauen: "Jede will zu Olympia"

Aus 23 mach 18 - das Casting für die Olympia-Kaderplätze geht für die deutschen Fußballerinnen in die finale Phase. "Es ist klar, dass jede sich noch mal präsentieren will. Das macht das Trainingsniveau auch noch mal höher. Weil du wirklich merkst, dass jede zu Olympia will", sagte Nationalspielerin Lena Oberdorf vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Polen.

Die Duelle am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock und vier Tage später in Gdynia sind für Wackelkandidatinnen die letzte Chance, sich für den olympischen Mini-Kader zu empfehlen. Zu den Sommerspielen (25. Juli bis 11. August) in Frankreich darf Horst Hrubesch nur 16 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen mitnehmen.