DFB-Frauen: Hegering erleidet Muskelverletzung in der Wade

Abwehrchefin Marina Hegering hat im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen (4:1) am Freitag eine erneute Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Damit fällt die Verteidigerin des VfL Wolfsburg für das Rückspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) aus. Eine genaue Diagnose und Prognose der Ausfalldauer vor den Olympischen Spielen (25. Juli bis 11. August) ist nach DFB-Angaben erst nach weiteren Untersuchungen möglich.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hegering verbleibt trotz der Blessur beim Nationalteam und absolviert in Absprache mit dem Verein ihr Reha-Programm. Im März hatte die 34-Jährige ebenfalls in der linken Wade einen Muskelfaserriss erlitten und deshalb die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) verpasst. In Rostock war Hegering erst nach der Halbzeitpause zum Zuge gekommen, musste nach einem Foul aber wegen Schmerzen in der Wade in der 74. Minute wieder ausgewechselt werden.