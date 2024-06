DFB-Frauen starten ohne Popp, Torhüterin Johannes debütiert

Zunächst ohne Kapitänin Alexandra Popp und mit der Debütantin Stina Johannes im Tor starten die deutschen Fußballerinnen in ihr EM-Qualifikationsspiel in Polen (18.00 Uhr/ARD). Popp war bereits beim 4:1 im Hinspiel am Freitag zur Schonung nach der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Für die Wolfsburgerin kommt Laura Freigang zum Zug, Spielführerin der DFB-Auswahl ist Lena Oberdorf.