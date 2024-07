Bühl will bei Olympia-Generalprobe „gute Momente“ sammeln

Die Flügelspielerin des FC Bayern denkt dabei auch an ihren Trainer. "Horst trägt oft ein Lächeln im Gesicht, wenn er bei uns ist", sagte Bühl: "Ich hoffe, dass das neben dem Sportlichen ebenfalls in Erinnerung bleibt, wenn er an die Zeit zurückdenkt."

Die Partie in Hannover, zu der knapp 40.000 Zuschauer erwartet werden, ist die letzte von Horst Hrubesch als Frauen-Bundestrainer auf deutschem Boden. Danach kommt Olympia, anschließend übergibt der 73-Jährige sein Amt an Christian Wück (51) und kehrt als Leiter der Nachwuchsabteilung zum Hamburger SV zurück. Doch erst will er mit dem DFB-Team eine Medaille beim Turnier in Frankreich gewinnen.