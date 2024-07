DFB-Frauen starten Olympia-Vorbereitung

von SID 07.07.2024 • 11:01 Uhr Es geht los: Die DFB-Frauen starten am Montag in Düsseldorf in ihre ungewöhnliche Olympia-Vorbereitung inklusive EM-Quali.

Für die Männer ist der Turniersommer beendet, für die deutschen Fußballerinnen geht er jetzt erst los. Die Auswahl um Kapitänin Alexandra Popp startet am Montag in ihre ungewöhnliche und kurze Vorbereitung für die olympische Medaillenmission. In Düsseldorf steht nachmittags zunächst die obligatorische Einkleidung an.

Die Vorfreude steige bereits "von Tag zu Tag", sagte Horst Hrubesch, der 2016 mit den deutschen Männern in Rio Olympiasilber geholt hatte. Der scheidende Bundestrainer hofft bei den Sommerspielen von Paris (25. Juli bis 11. August) auf "eine unvergessliche Erfahrung".

Vorher aber sind noch zwei Pflichtaufgaben zu absolvieren, die Hrubesch nutzen möchte, "um zu testen und auszuprobieren". Mit dem vorzeitigen EM-Ticket in der Tasche geht es in der Qualifikation noch nach Island (Freitag, 18.15 Uhr/ZDF) und in Hannover gegen Österreich (16. Juli, 19.00 Uhr/ARD).

Zur Einstimmung absolvieren die DFB-Frauen am Dienstag ein öffentliches Training in Düsseldorf. An Fanzuspruch mangelt es rund um die Schlussphase der Männer-EM in Deutschland nicht: Mehr als 30.000 Tickets sind für die Generalprobe in Niedersachsen bereits verkauft.

