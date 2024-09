Olympia-Heldin Berger verlängert Vertrag in den USA

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger bleibt dem US-Team Gotham FC über 2025 hinaus erhalten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat Deutschlands Fußballerin des Jahres ihren Vertrag beim amtierenden Meister der National Womens Soccer League bis 2026 verlängert. Die 33-Jährige war im April dieses Jahres vom FC Chelsea zum in der Nähe von New Jersey beheimateten Klub gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis Jahresende mit Option auf Verlängerung unterschrieben.