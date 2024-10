Beim Wück-Debüt: Berger steht gegen England im Wembley-Tor

Schon jetzt herrscht bei dem DFB-Damen Gewissheit, was eine entscheidende Position betrifft. Im Tor beginnt Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger, sonst hält sich der neue Bundestrainer Christian Wück vor seiner Premiere in Personalfragen noch bedeckt. „Alle haben realistische Chancen, in Wembley zu starten“, sagte der 51-Jährige vor dem Länderspiel-Kracher der DFB-Frauen gegen England am Freitag (20.30 Uhr), der Neuauflage des EM-Finales von 2022 an selber Stelle (1:2 n.V.).