Ein magischer deutscher Moment

In jener 98. Minute am 12. Oktober 2003 stieg Künzer nach einem perfekten Freistoß von Renate Lingor am höchsten - und machte Deutschland per Golden Goal zum Weltmeister. Der DFB selbst schrieb davon, dass dieses besondere Tor Künzer „Weltruhm verschaffte“ - ein Umstand, der ihr ein wenig zu schaffen machte.