Stanway erwartet Duell auf Augenhöhe gegen Deutschland

Die Mittelfeldspielerin sieht in der deutschen Mannschaft weiterhin viel Potenzial. Das Duell in Wembley werde schwierig.

Englands Fußball-Nationalspielerin Georgia Stanway erwartet trotz des Umbruchs im deutschen Team ein Testspiel auf Augenhöhe. „Wir wissen, dass Deutschland eine Spitzenmannschaft ist, egal, wer auf dem Platz steht. In 90 Minuten kann es in beide Richtungen gehen“, sagte die 25-Jährige von Bayern München dem kicker. Trotz der Rücktritte von Alexandra Popp, Marina Hegering und Merle Frohms sehe sie Deutschland im Favoritenkreis für die EM 2025.

"Wir gehören dazu, Deutschland, Frankreich, Spanien, die Niederlande – und auch die Schweiz. Es gibt einem nämlich ein anderes Gefühl, wenn man das Turnier ausrichtet", betonte Stanway: "Auch gegen Schweden ist es immer hart. Da kommen also viele infrage." Die Lionesses seien als Titelverteidiger "natürlich die Gejagten. Wir haben dieses Siegergefühl erlebt. Das will man nicht verlieren". Sie sei im kommenden Jahr "nur mit dem Titel" zufrieden.

Im Vergleich der Elitespielklassen sehe sie die deutsche Bundesliga mit der englischen WSL "ziemlich gleichauf", so Stanway: "Ich weiß, dass die WSL viele Zuschauer und viele Medien anzieht. Vielleicht ist das der Grund, warum sie ein bisschen die Nase vorn zu haben scheint. Aber alles entwickelt sich noch. Und ich weiß, dass Deutschland auf dem richtigen Weg ist." Die Engländerinnen treffen am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Wembley auf die DFB-Elf.