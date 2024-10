Vor 2000 Fans: Wück leitet erstes Training als Bundestrainer

Der neue Bundestrainer startet bei strahlendem Sonnenschein die Vorbereitung auf die Länderspiel-Kracher in England und gegen Australien.

Gut 2000 Fans, blauer Himmel und Helene Fischer aus den Boxen: Mit dem ersten Training von Christian Wück hat am Montag ein neues Kapitel in der Geschichte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft begonnen.

Der neue Bundestrainer startete bei strahlendem Sonnenschein in Frankfurt mit seinen Schützlingen die Vorbereitung auf die Länderspiel-Kracher in England (Freitag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und gegen Australien in Duisburg (28. Oktober, 18.10 Uhr im LIVETICKER).