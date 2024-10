Wück legt los: DFB-Frauen starten in neue Ära

Mehr als sieben Monate nach seiner Berufung zum Frauen-Bundestrainer kann Christian Wück endlich richtig loslegen. In Frankfurt versammelt der 51-Jährige am Montag erstmals die deutschen Fußballerinnen, um seine neuen Schützlinge auf die Länderspiel-Kracher in England (Freitag, 20.30 Uhr/ARD) und gegen Australien in Duisburg (28. Oktober, 18.10 Uhr/ZDF) vorzubereiten.

Am Nachmittag (16.30 Uhr) steht die erste Trainingseinheit an, die im Stadion am Brentanobad vor Fans stattfinden wird. Nach Bronze bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer erwartet den Nachfolger von Horst Hrubesch viel Arbeit: Der bisherige U-Nationalcoach im Männerbereich muss einen Umbruch moderieren und gleichzeitig eine schlagkräftige Truppe für die EM im Sommer 2025 in der Schweiz zusammenstellen.