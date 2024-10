Wück-Premiere mit Debütantin Hoffmann

Die Stürmerin von RB Leipzig steht in Wembley beim ersten Spiel von Bundestrainer Christian Wück in der Startelf.

Die Stürmerin von RB Leipzig steht in Wembley beim ersten Spiel von Bundestrainer Christian Wück in der Startelf.

Sonst bietet der 51-Jährige in London bekannte Kräfte auf, allerdings rückt Janina Minge aus dem defensiven Mittelfeld zurück in die ausgedünnte Abwehrzentrale. Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn führt die DFB-Auswahl nach dem Rücktritt von Alexandra Popp als Kapitänin in die Neuauflage des EM-Finales von 2022 (1:2 n.V.) an selber Stelle.