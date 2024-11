Freigang und Schüller treffsicher: DFB-Frauen feiern Kantersieg

Sjoeke Nüsken (43.) und die starke Debütantin Cora Zicai (73.) erzielten die weiteren Tore gegen den kommenden EM-Gastgeber in Zürich, einer der acht EURO-Spielorte im nächsten Sommer. "Das erste Tor hat uns Selbstvertrauen gegeben, das hat man gesehen. Aber dann sind wir gut in den Flow gekommen", sagte Linda Dallmann am ZDF-Mikrofon. Zum Abschluss des Jahres geht es für das deutsche Team am Montag (20.30 Uhr/ARD) noch in Bochum gegen Italien.