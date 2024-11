Gwinn mit EM-Ansage: "Wir geben uns nur mit Titeln zufrieden"

Trotz des großen Umbruchs zählt Giulia Gwinn die deutschen Fußballerinnen bei der EM 2025 zu den Titelanwärtern. "Mit dieser Mannschaft ist alles möglich. Wir geben uns auch nur mit Titeln zufrieden. Diese Gier haben wir", sagte die amtierende DFB-Kapitänin der Sport Bild mit Blick auf die EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli).

"In ruhigeren Gesprächen hat sie mir mitgegeben, dass ich es so weitermachen soll wie bisher", berichtete die 25-Jährigen über den Austausch: "Ich soll die Mannschaft auf meine Art und Weise anführen." Dabei orientiere sie sich auch an Popp als Vorbild, nicht nur beim Auftreten auf dem Spielfeld.