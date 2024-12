2024 für Gwinn "in jedem Fall" das perfekte Comeback-Jahr

Giulia Gwinn hat sich nach zwei Kreuzbandrissen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Nationalspielerin von Bayern München sieht die Erfolge in diesem Jahr als Bestätigung für ihr Durchhaltevermögen.

Giulia Gwinn hat sich nach zwei Kreuzbandrissen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Nationalspielerin von Bayern München sieht die Erfolge in diesem Jahr als Bestätigung für ihr Durchhaltevermögen.

Nach zwei Kreuzbandrissen und einer langen Leidenszeit sieht Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn die Erfolge in diesem Jahr als Bestätigung für ihr Durchhaltevermögen. 2024 sei „in jedem Fall“ das perfekte Comeback-Jahr für sie gewesen, sagte die Außenverteidigerin in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): „Es fühlt sich einfach sehr gut an, jetzt wieder regelmäßig dabei sein zu können.“