Nächstes DFB-Debüt angekündigt

Torhüterin Ena Mahmutovic vom FC Bayern wird im letzten Test des Jahres ihr Debüt bei den deutschen Fußballerinnen geben. Das verkündete Bundestrainer Christian Wück vor dem Länderspiel gegen Italien am Montag (20.30 Uhr/ ARD ) in Bochum.

Sophia Winkler debütierte in der Schweiz

Wück hat im Casting den Konkurrenzkampf verschärft und will die Nummer eins für die EM 2025 in Absprache mit Torwartcoach Michael Fuchs erst im neuen Jahr vergeben. In Abwesenheit der pausierenden Ann-Katrin Berger hatte beim 6:0 in der Schweiz am Freitag die Essenerin Sophia Winkler debütiert. Tags darauf reiste Stina Johannes (muskuläre Probleme) ab und Rafaela Borggräfe rückte aus der U23 nach.