Gwinn? „Dafür spricht sehr viel“

Nach dem Abschied von Alexandra Popp wollte der neue Bundestrainer Wück vor seiner Entscheidung zunächst den Kader kennenlernen. Da Gwinn zuvor schon Popp vertreten hatte, ging die Binde für die Spielführerin zunächst vorläufig an die Rechtsverteidigerin von Meister Bayern München.

Mit Blick auf die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025) will Wück auch im Tor bald für Klarheit sorgen und „der Mannschaft so früh wie möglich eine Nummer eins bekannt geben“. Dies müsse aber nicht auch gleich im Februar geschehen. Sein Vorgänger Horst Hrubesch hatte Ann-Katrin Berger (34) erst direkt vor Olympia zur Stammtorhüterin befördert.