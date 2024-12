Wück nimmt Mahmutovic in Schutz: "Das ist ein Lerneffekt"

Unter Druck hatte die 20-Jährige vom FC Bayern den Ball an Sofia Cantore (74.) verloren, die dann das Spiel entschied. Wück habe seinem verjüngten Team vorher bereits versichert: "Ich stehe für diese Fehler ein. Ich mache da überhaupt keinen Vorwurf." Schon vor der Partie in Bochum habe er Mahmutovic erklärt, "sie sollte sich nicht einbilden, dass heute dieses Spiel ihre Nationalmannschaftskarriere beeinflusst."

DFB-Frauen: Schon 0:1 nach Abspielfehler

Denn schon das 0:1 durch Agnese Bonfantini (11.) fiel nach einem üblen Abspielfehler von Sarai Linder, die als angestammte Außenverteidigung von Wück wieder in der Abwehrzentrale ausprobiert wurde. Zwischenzeitlich hatte Felicitas Rauch (51.) ausgeglichen. So aber stehen nach vier Spielen unter Wück zwei Auswärtssiege (4:3 in England und 6:0 in der Schweiz) sowie zwei Heimniederlagen (1:2 auch gegen Australien) zu Buche.