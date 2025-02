DFB-Debütantin direkt in Startelf

Rebecca Knaak feiert beim Nations-League-Auftakt in den Niederlanden ihr Debüt bei den deutschen Fußballerinnen. Die 28 Jahre alte Innenverteidigerin von Manchester City darf in Breda am Freitagabend (20.45 Uhr/ARD) von Beginn an mitwirken, neben ihr startet in der Abwehrzentrale Janina Minge.