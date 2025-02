DFB-Frauen mit Rauch und Johannes gegen Österreich

Bundestrainer Christian Wück nimmt für das zweite Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich nur kleine Änderungen vor. Linksverteidigerin Felicitas Rauch (28/North Carolina Courage) rückt im Vergleich zum Auftakt in den Niederlanden (2:2) für Sarai Linder in die Startelf und absolviert am Dienstag (18.15/ZDF) in Nürnberg ihr 50. Länderspiel. Dazu steht die Frankfurterin Stina Johannes wie erwartet anstelle von Ann-Katrin Berger im Tor.