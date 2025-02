Premierensieg für Wück: DFB-Gala gegen Österreich

SID 25.02.2025 • 20:08 Uhr Bundestrainer Christian Wück darf in der Nations League seinen ersten Heimsieg mit den DFB-Frauen bejubeln.

Den Jokern sei Dank: Die deutschen Fußballerinnen haben im dritten Anlauf den ersten Heimsieg unter Bundestrainer Christian Wück gefeiert. Nach einer starken zweiten Hälfte gewann das DFB-Team das Nations-League-Duell mit Österreich 4:1 (1:1), rund vier Monate vor der EM bleibt die Abwehr aber die größte Baustelle.

Denn bei der Premiere des ungewohnt roten EM-Trikots schockte Annabel Schasching (3.) vom SC Freiburg die Deutschen im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg früh. Laura Freigang (39.) erzielte im strömenden Regen den Ausgleich, die Joker Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (82.) sorgten für den Prestigeerfolg im Nachbarschaftsduell. Die nächsten Bewährungsproben auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) stehen am 4. und 8. April gegen Schottland an.

DFB-Frauen feiern ersten Sieg unter Wück

Dann soll auch die Nummer eins fest vergeben werden. Gegen Österreich setzte der frühere FCN-Profi Wück an alter Wirkungsstätte wie angekündigt im Tor auf Stina Johannes von Eintracht Frankfurt. Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger, die beim 2:2 in den Niederlanden am Freitag noch den Vorzug erhalten hatte, war wegen eines grippalen Infektes vorzeitig abgereist.

Und das dritte Länderspiel von Johannes begann denkbar bitter: Nach eigenem Einwurf wurden die schlecht gestaffelten Vize-Europameisterinnen mustergültig ausgekontert. Wück konnte es an der Seitenlinie kaum glauben, dabei hatte er die personell ausgedünnte Abwehr bei seinem Kaderpuzzle für die EM selbst als "größtes Problem" bezeichnet.

Und der frühe Rückstand wirkte nach, im Vorwärtsgang lief bei Deutschland in der folgenden Phase so gut wie nichts zusammen. Derweil setzten die mit vier Bundesliga-Legionärinnen in der Startelf gespickten Österreicherinnen im zweiten Spiel unter dem neuen Teamchef Alexander Schriebl weiter Nadelstiche.

Und die Gastgeberinnen machten sich selbst das Leben schwer. So brachte Janina Minge Johannes mit einem schlampigen Rückpass in Bedrängnis. Die DFB-Keeperin schoss mit einem Befreiungsschlag Lilli Purtscheller von der SGS Essen an - der Abpraller flog neben das deutsche Tor.

Deutsche Joker stechen

Es brauchte für die Deutschen eine Standardsituation, um ins Spiel zu finden: Einen weiten Ball von Klara Bühl legte Rebecca Knaak auf Freigang ab, aus kurzer Distanz hatte die Frankfurterin leichtes Spiel. Dann aber hatte die DFB-Elf Pech: Schiedsrichterin Ivana Martinic (Kroatien) ahndete ein Foul im Strafraum von Virginia Kirchberger an Lea Schüller nicht.