Knaak stolz auf DFB-Comeback: "Meine Freude ist riesig"

Noch immer leicht überrumpelt, aber voller Glücksgefühle ist Rebecca Knaak nach neun Jahren in den Kreis der DFB-Frauen zurückgekehrt. „Ehrlicherweise hatte ich das Thema Nationalmannschaft für mich persönlich so nicht mehr auf dem Schirm“, sagte Knaak: „Ich kann meinen Stolz kaum in Worte fassen.“ Die 28-Jährige steht im von Bundestrainer Christian Wück berufenen Kader für die anstehenden Nations-League-Duelle .