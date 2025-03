DFB-Frauen: Wück beruft Münchnerin Kett - Lohmann kehrt zurück

Mit einer Debütantin und vier Rückkehrerinnen geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Duelle mit Schottland. Franziska Kett (20) vom Meister Bayern München wurde erstmals in das 23er-Aufgebot der deutschen Fußballerinnen berufen.

Angreiferin Kett bringe „eine sehr gute Dynamik und Explosivität mit. Mit ihren Fähigkeiten trauen wir ihr den Schritt in die Nationalmannschaft zu und sind davon überzeugt, dass sie über 90 Minuten Leistung auf höchstem Niveau abrufen kann“, sagte Wück bei der Nominierung am Dienstag. Nicht im Kader stehen Rebecca Knaak (Manchester City) sowie Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), die beide an einer Oberschenkelverletzung laborieren.

Wück sieht noch Luft nach oben

Auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) trifft die DFB-Auswahl in der Nations League nun in Dundee (4. April, 20.35 Uhr/ZDF) und in Wolfsburg (8. April, 17.45 Uhr/ARD) zweimal auf Schottland. Am kommenden Montag trifft sich das Team in Frankfurt/Main. - Das deutsche Aufgebot: