Magull beendet Karriere im Fußball-Nationalteam

Bundestrainer Christian Wück hatte die frühere Bayern-Kapitänin im Februar nur noch auf Abruf nominiert und wurde in einem persönlichen Gespräch über ihre Entscheidung informiert. „Sie war über Jahre hinweg wichtiger Bestandteil der Frauen-Nationalmannschaft und hat mit ihrer Erfahrung sowie ihrer taktisch versierten und kreativen Spielweise maßgeblich zu den Erfolgen in den vergangenen Jahren beigetragen“, sagte Wück, Magulls Entschluss könne er aber nachvollziehen.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer betonte: „Unvergessen für mich ist ihr Auftritt beim EM-Finale in Wembley 2022, wo sie dem Spiel mit ihren Fähigkeiten und ihrer Willenskraft den Stempel aufgedrückt hat.“ Gegen England rettete Magull Deutschland mit ihrem Tor zum 1:1 in die Verlängerung, in der aber die Gastgeberinnen triumphierten.

Im Oktober 2015 hatte die U20-Weltmeisterin von 2014 im Nationalteam debütiert und nahm danach an je zwei WM- und EM-Endrunden teil. Auch beim Olympia-Triumph 2016 in Rio war sie als Ersatzspielerin vor Ort. Offiziell verabschiedet werden soll Magull im Rahmen des Nations-League-Spiels der DFB-Frauen am 8. April in Wolfsburg gegen Schottland.